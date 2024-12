Isabel Veloso enfrenta quimioterapia na gravidez e desabafa sobre dores intensas

A influenciadora Isabel Veloso, uma grávida de mais de 20 semanas, enfrenta um câncer durante a gestação e compartilhou um desabafo emocionante sobre os desafios que tem enfrentado durante o tratamento quimioterápico. Ela revelou em suas redes sociais os efeitos colaterais e as dores intensas que vive nesse período delicado.

As dores no braço, decorrentes do nervo inflamado após a quimioterapia, a deixaram debilitada. Isabel explicou que não pode tomar nada além de paracetamol e fez massagem para aliviar a dor. Apesar das dificuldades, a influenciadora destacou que seu bebê, Arthur, segue saudável e em desenvolvimento, enquanto ela lida com as adversidades físicas e emocionais do tratamento.

O tratamento quimioterápico para mulheres grávidas é cuidadosamente planejado, sendo possível a partir do segundo trimestre, quando os órgãos do bebê estão formados. Isabel optou por retomar o tratamento após o tumor, que estava estabilizado, voltar a crescer durante a gestação.