Instabilidade no ChatGPT afeta usuários na tarde desta quinta-feira, 26

Usuários do ChatGPT enfrentaram dificuldades para acessar o serviço na tarde desta quinta-feira, conforme relatos no Downdetector e na plataforma X. A OpenAI confirmou as falhas, embora ainda não haja previsão de quando o serviço será totalmente restabelecido.

No início da tarde, o volume de notificações sobre problemas começou a subir no Downdetector, atingindo seu pico às 15h44. O ChatGPT foi o principal alvo das reclamações, com oito em cada dez registros de incidentes relacionados a ele.

Muitos usuários relataram que ao tentar acessar o site, o ChatGPT carregava parcialmente, mostrando a caixa de texto para inserir comandos, mas sem permitir o envio dos mesmos ao pressionar Enter. Além disso, a opção de login estava ausente, impossibilitando o acesso a outros recursos do chatbot.

A instabilidade do ChatGPT também foi refletida nas tendências de busca do Google, com um aumento repentino de termos como “chatgpt fora do ar”, “status chatgpt” e “chatgpt down”. Isso sugere que muitos usuários estavam procura por informações sobre o estado do serviço.

Ainda não há informações sobre quando o serviço será completamente restaurado, mas os usuários do ChatGPT devem continuar a tentar acessar o serviço e esperar por uma solução.