Humorista Conan O’Brien será o apresentador do Oscar 2025

Humorista premiado comandará a 97ª edição da premiação no Dolby Theatre, em Hollywood

Conan O’Brien, um humorista premiado, será o anfitrião da 97ª edição do Oscar, que acontecerá em 2 de março de 2025. Isso será a primeira vez que ele assume a condução da maior premiação do cinema. Ele substitui Jimmy Kimmel, que apresentou a cerimônia nos últimos anos.

O’Brien respondeu ao anúncio com humor, afirmando que “A América exigiu e agora está acontecendo: o novo Cheesy Chalupa Supreme do Taco Bell. Em outras notícias, estou apresentando o Oscar”. Ele é conhecido por sua trajetória na televisão, que inclui programas como “Late Night with Conan O’Brien” e “Conan”. Além disso, ele é vencedor de cinco prêmios Emmy e atualmente apresenta o popular podcast “Conan O’Brien Needs a Friend” e o programa de viagens “Conan O’Brien Must Go”.