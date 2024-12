Hugo & Guilherme conquistam nordeste com DVD “Fuleragem”

Hugo & Guilherme surpreenderam o público cearense no feriado Nacional do Dia da Consciência Negra, na quarta-feira (20). A dupla, que conquistou o Brasil com seus sucessos, mostrou que está preparada para dominar o nordeste com a gravação do DVD “Fuleragem”. Sediado no Colosso, em Fortaleza, o projeto contou com o apoio de Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Natanzinho Lima.

Segundo Hugo, tocar em Fortaleza sempre foi um sonho da dupla, que já havia tido a oportunidade de tocar várias vezes na cidade e havia se identificado muito com o local. “Trazer a nossa música para o nordeste é um sonho, ainda mais com artistas que gostamos demais do trabalho e nos identificamos”, disse o artista.

O conjunto apresentou um setlist recheado de músicas inéditas e regravações de canções que marcaram, modernizando o repertório com arranjos que unem o sertanejo com forró e arrocha.