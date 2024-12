Herege, terror da A24 com Hugh Grant, estreia nos cinemas brasileiros

Aqui está o resumo da notícia em português do Brasil:

Duas jovens missionárias devotas acabam presas na casa de um homem misterioso ao tentar convertê-lo. Com distribuição da Diamond Films Brasil, o filme “Herege”, estrelado por Hugh Grant, já está em cartaz nos cinemas brasileiros. A situação começa amistosa e agradável, mas rapidamente se torna incômoda e perigosa do que as jovens poderiam imaginar. O personagem Sr. Reed, interpretado por Hugh Grant, força as jovens a participarem de um jogo perturbador que desafia a fé delas e põe à prova tudo o que elas acreditam.

Além de Hugh Grant, Sophie Thatcher e Chloe East completam o elenco do filme, que conta com roteiro e direção de Scott Beck e Bryan Woods, conhecidos por trabalhar na franquia “Um Lugar Silencioso”.