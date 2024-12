Herege é terror provocador que tem Hugh Grant como seu maior trunfo

Herege é um terror provocador que tem Hugh Grant como seu maior trunfo. O ator, consagrado na comédia romântica, está em um papel envolto em mistérios e, às vezes, de porte assustador. Ele parece estar sempre um passo à frente das protagonistas e dos espectadores.

Depois do fracasso de 65 – Ameaça Pré-Histórica, a dupla de diretores Scott Beck e Bryan Woods volta às suas origens em um filme claustrofóbico e provocador. As missionárias Irmã Paxton e Irmã Barnes, interpretadas por Chloe East e Sophie Thatc, respectivamente, são as principais personagens do filme.

Herege é uma das surpresas do terror em 2024, não tanto por sua história, quecai perdendo força ao longo do tempo, mas sim por trazer Hugh Grant em um papel diferente do que estamos acostumados a vê-lo.