Havaianas relança parceria com a Dolce & Gabbana para o fim de ano

A colaboração entre Havaianas e Dolce & Gabbana está de volta para o Natal 2024, trazendo sofisticação e estilo às clássicas sandálias brasileiras. Após o sucesso do lançamento inicial em junho, quando os produtos esgotaram em menos de 48 horas, a coleção será relançada em 4 de dezembro, oferecendo aos fãs da moda uma segunda chance de adquirir.

A coleção limitada inclui quatro modelos da Havaianas Top, divididos em duas linhas: Clássicos, com estampas de leopardo e zebra, e Ícones, com as maiólicas italianas e o carretto siciliano, referências tradicionais da Dolce & Gabbana. Os chinelos apresentam detalhes luxuosos como tiras de veludo, logotipo metálico e um pin perolado exclusivo. Além disso, a embalagem sofisticada com laminação fosca e detalhes dourados reforça o apelo premium da collab.

Cada par será vendido por R$ 349,99 e estará disponível nas lojas físicas da Havaianas em São Paulo, Rio de Janeiro, e no e-commerce da marca. As compras serão limitadas a dois pares por CPF.