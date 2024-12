Há uma grande pressão em ser uma mulher nesta franquia, afirma Cailee Spaeny, de Alien: Romulus

A atriz Cailee Spaeny tem sido conquistando papéis memoráveis em sua breve carreira. Com apenas 26 anos, já atuou em Priscilla, Guerra Civil e, mais recentemente, em Alien: Romulus, que recentemente chegou ao catálogo do Disney+, após arrecadar mais de US$ 350 milhões em todo o mundo – a segunda maior bilheteria da franquia, atrás apenas de Prometheus, de 2012, com US$ 403,3 milhões.

Foi entrevistada pela Rolling Stone Brasil em parceria com o CineBuzz, e conversou sobre o processo de filmagem do longa, suas preferências entre os filmes de Alien e como se sente fazendo parte de uma franquia que já foi protagonizada por Sigourney Weaver.