Gustavo Mioto comenta sobre regras do relacionamento com Ana Castela

Gustavo Mioto e Ana Castela mantém relacionamento por um ano e meio apesar de intensa agenda de shows de ambos. Para manter romance, o casal segue regras que ajudam na convivência. Eles sempre se informam quando dão entrevistas e mencionam o outro, além de informar sobre voos e manter um jogo diário de “bom dia” e “boa noite”. Esse sistema ajuda a distância e a exposição não comprometam o lado pessoal da relação.

De acordo com Mioto, ambos precisaram aprender a equilibrar a exposição pública com a vida privada. Ele ressaltou que sempre é difícil separar o pessoal do profissional, pois a mídia sempre pergunta alguma coisa. Por isso, eles procuram lidar com isso de maneira natural, para evitar desgastes e cansatividade.

Além disso, Gustavo Mioto também mantém uma amizade próxima com Fábio Jr., com quem trabalhou no novo DVD do sertanejo. Agora, os dois estão sempre trocando mensagens no WhatsApp. Mioto, aos 27 anos, se surpreende com o contato direto com Fábio Jr., de 70, que sempre admirou.