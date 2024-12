Grupo Vybbe anuncia novos planos para o mercado da música e novos nomes ao casting.

Com pouco mais de quatro anos de atuação no mercado de entretenimento, a Vybbe, produtora de eventos e um dos maiores escritórios artísticos do país, anuncia a aquisição da Acertei e a incorporação de novos talentos em seu casting. A referência no nordeste, dona de um casting de peso com nomes como Nattan, Mari Fernandez, Xand Avião e outros, também oficializa a chegada de quatro novos artistas: Léo Foguete, Jonas Esticado, Manim, Kaká e Pedrinho.

A Vybbe também inicia a operação de seu selo de distribuição musical, com o nome Acertei, que será responsável por todos os lançamentos da empresa. A empresa comemora essa nova fase com um coquetel em Fortaleza, no dia 13 de novembro, no Coco Bambu Iguatemi.