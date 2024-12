Gloria Groove surpreende fãs em fila de show grandioso no RJ

Na tarde deste sábado, Gloria Groove surpreendeu os fãs que aguardam para o show da turnê “Serenata da GG”, no Espaço Hall, no Rio de Janeiro nesta noite. A artista fez uma aparição inesperada na fila e distribuiu brigadeiros para os presentes, além de tirar fotos e conversar com os “groovers”.

O show, que acontece no maior palco da América Latina, celebra o sucesso da era “Serenata”, com um repertório que mistura clássicos do pagode romântico e hits dos volumes 1 e 2 do projeto, que juntos já acumulam mais de 280 milhões de reproduções nas plataformas digitais. A apresentação também promete momentos especiais.

Após a estreia arrebatadora em São Paulo, o espetáculo no Rio confirma a força de Gloria Groove como uma das maiores e mais versáteis artistas brasileiras. O Espaço Hall será palco de uma noite inesquecível, que promete música, emoção e interação com os presentes.