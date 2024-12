Gloria Groove entrevista Ariana Grande e Cynthia Erivo, de ‘Wicked’

A convite do programa “Fantástico” e da Universal Pictures Brasil, a cantora e apresentadora Gloria Groove embarcou para Los Angeles para um encontro especial com o elenco e a equipe do filme “Wicked”, adaptação cinematográfica do musical da Broadway.

Representando o programa da TV Globo, Gloria assumeu o papel de “Repórter por um dia” e entrevistou as grandes estrelas do filme, Ariana Grande e Cynthia Erivo. O bate-papo também se estendeu a membros da direção sobre os bastidores da produção. A matéria exclusiva vai ao ar no próximo domingo.

O filme “Wicked”, que reimagina o universo de O Mágico de Oz com uma nova perspectiva, reúne um elenco de renome e traz grandes expectativas aos fãs de todo o mundo. O aclamado musical chega às telas de cinema no Brasil na próxima quinta-feira.

A experiência como entrevistadora e “repórter” destacou o lado multifacetado de Gloria. Além de vivenciar este momento único em Los Angeles, a passagem pelos Estados Unidos protagonizou um outro capítulo marcante da carreira da estrela pop.