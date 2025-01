Globo de Ouro 2025: veja onde assistir à premiação no domingo (5)

Os fãs de cinema e televisão estão preparados! A TNT e o serviço de streaming Max transmitem ao vivo, no dia 5 de janeiro, às 22h (horário de Brasília), a 82ª edição do Golden Globes, direto do icônico Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles. A cerimônia contará com tradução simultânea em português e comentários da especialista em séries e filmes Aline Diniz, além do áudio original em inglês para quem preferir.

Neste ano, a apresentação será comandada pela comediante Nikki Glaser, que entra para a história como a primeira mulher a apresentar sozinha o evento. Com duração de três horas, a premiação celebra os maiores destaques da TV, do cinema e do streaming, sendo um dos eventos mais aguardados pelos amantes da cultura pop.

Criado em 1944, o Globo de Ouro é reconhecido por premiar as melhores produções e performances do ano. Além das categorias competitivas, a atriz Viola Davis será homenageada com o prestigiado prêmio Cecil B. DeMille, que celebra sua notável contribuição à indústria do entretenimento.

Para assistir à premiação, basta conectar-se à TNT ou ao serviço de streaming Max no dia 5 de janeiro, às 22h.