Gladiador 2 quase foi um épico musical com estreia marcada há uma década

Quando o filme “Gladiador” estreou em 2000, não apenas revitalizou o gênero épico histórico, mas também consolidou seu lugar como um marco do cinema. Com uma arrecadação global de 465 milhões de dólares e cinco Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Russell Crowe, parecia inevitável que Hollywood considerasse uma continuação. Porém, a morte do protagonista Maximus no final do filme colocou o projeto em um impasse criativo por décadas.

Em entrevista, o diretor Ridley Scott revelou as inúmeras ideias exploradas ao longo dos anos para trazer Maximus de volta. Finalmente, em 2024, a sequência tomou forma, mas com um novo foco narrativo. A história agora acompanha Lucius, o menino do primeiro filme, agora adulto e interpretado por Paul Mescal. O elenco também conta com nomes de peso como Denzel Washington e Pedro Pascal, reforçando o tom épico e o frescor da narrativa.

Apesar de Russell Crowe ter ficado magoado por não ser incluído na sequência, Ridley Scott justificou a decisão, afirmando que o legado de Crowe e de Maximus continua a ser uma força motriz no imaginário dos fãs e na forma como “Gladiador II” se conecta com seu antecessor.