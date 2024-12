Gladiador 2 é entretenimento que serve de palco para Denzel Washington brilhar

Sequência do longa de sucesso dos anos 2000, a novidade de Ridley Scott é estrelada por Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington.

O cineasta de 86 anos, que tem lançado um filme atrás do outro nos últimos anos, é um dos mais prolíficos de Hollywood dentre aqueles que já têm uma carreira consolidada. Em 2021, lançou O Último Duelo e Casa Gucci, seguido de Napoleão, em 2023, e agora Gladiador 2, um projeto que demorou diversas décadas para acontecer e que finalmente vê a luz do dia.

Desde o sucesso do primeiro Gladiador, em 2000, Ridley Scott queria continuar essa história e torná-la mais uma franquia, como já acontecera com outras obras de sua vasta filmografia, como Alien e Blade Runner. No entanto, desentendimentos e desencontros de ideias entre os produtores haviam impedido o avanço do projeto. Agora, com a estreia de Gladiador 2, Denzel Washington vai brilhar em um papel importante.