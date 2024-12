Gladiador 2, com Paul Mescal e Pedro Pascal, estreia nos cinemas brasileiros

Ridley Scott dá continuidade à história épica na aguardada sequência do longa de sucesso de 2000 estrelado por Russell Crowe

Gladiador II, aguardada sequência do sucesso de 2000 estrelada por Paul Mescal e Pedro Pascal, estreia nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira, dia 14 de novembro.

Gladiador II continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga. Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus, Lucius é forçado a entrar no Coliseu após o seu lar ser conquistado por imperadores tirânicos, que agora comandam Roma com mão de ferro. Com a raiva em seu coração e o fogo da justiça, Lucius busca vingar a morte do seu líder e libertar a Roma do jugo dos tiranos.

O filme segue a história de Lucius, que deve seguir o mesmo caminho do seu ídolo Maximus e tornar-se um gladiador para pelejar no Coliseu. Acompanhado por Paul Mescal e Pedro Pascal, Lucius enfrenta desafios e obstáculos na jornada para restaurar a justiça e liberdade à Roma.