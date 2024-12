Gladiador 2: Airbnb oferece noite no Coliseu de Roma com experiência de filme

O Airbnb, em parceria com a Paramount Pictures, está oferecendo a 16 convidados uma noite no Coliseu de Roma.

O Airbnb está oferecendo uma experiência única para 16 convidados, que terão a chance de viver como gladiadores no Coliseu de Roma. A experiência está vinculada ao filme “Gladiador II”, dirigido por Ridley Scott, que já está em exibição nos cinemas. Os convidados poderão passar três horas no local de forma gratuita no dia 7 ou 8 de maio do próximo ano. Sempre que sairem da noite, eles terão o direito de dizer que contemplaram uma visão rara no Coliseu iluminado por velas.