Gillian Anderson e David Duchovny relembram brigas em Arquivo X: ‘Muita tensão’

A série Arquivo X foi um marco na carreira de Gillian Anderson e David Duchovny, que interpretaram respectivamente Dana Scully e Fox Mulder. Eles brigaram entre si diversas vezes ao longo dos anos. Além das 11 temporadas, transmitidas entre 1993 e 2018, a franquia ainda ganhou dois filmes, intitulados “Arquivo X – O Filme” (1998) e “Arquivo X – Eu Quero Acreditar” (2008).

Em entrevista, David Duchovny relembrou como a dupla chegou a um ponto de distanciamento fora das telas durante as nove temporadas originais do programa, entre 1993 e 2002. “Houve um longo tempo, trabalhando no programa, em que nem mesmo lidávamos um com o outro.”