Gil do Vigor e Beatriz Reis, ex-BBBs, trocam declarações

Ex-participantes das edições de 2021 e 2024 do BBB, Gil do Vigor e Beatriz Reis, respectivamente, trocaram declarações nas redes sociais nesta segunda-feira. Reconhecidos pelo jeito irreverente durante o reality e o uso de bordões famosos usando a palavra “Brasil”, a dupla escreveu com carinho. Aos 33 anos de idade, o economista definiu Beatriz como uma “irmã” que a vida lhe deu.

Gil do Vigor disse que a energia da dupla foi muito forte e que está com saudade da atriz. Em resposta, Beatriz Reis disse que Gil é um presente maravilhoso que a vida lhe deu e que está honrada e alegre em poder compartilhar a atual fase da vida ao lado do amigo.

Ainda se mostram afeiçoados e carinhosos um ao outro, compartilhando uma fotografia ao lado.