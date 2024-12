Garota do Momento: Resumo da semana de 25 a 30 de novembro

Garota do Momento é uma novela escrita por Alessandra Poggi, Adriana Chevalier, Aline Garbati, Mariani Ferreira, Pedro Alvarenga e Rita Lemgruber. A direção é de Matheus Malafaia, Mayara Aguiar e Tande Bressane, com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg. A produção é de Juliana Castro e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

Nesta semana da novela Garota do Momento, Clarice acolhe Beatriz e promete transformá-la em modelo. Beto sofre porque pensa em Lígia. Cláudia se impressiona com Beatriz e decide prepará-la para ser a garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Juliano discute com Raimundo e as irmãs Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia. Clarice é severa com Bia e Anita sonha com o programa televisivo de Alfredo. Nelson deseja que Guto retome o namoro com Eugênia e Alfredo anuncia que irá receber uma premiação na TV. Beatriz teme que todos descubram que ela é filha de Clarice.

Glorinha adultera a carteira de identidade de Beatriz e Bia pede desculpas a Clarice por seu comportamento, incentivada por Juliano. Juliano também contrata o homem Carlito e Guto confessa a Anita que está aliviado com o té.