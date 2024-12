Gamers encontram mensagens secretas em TVs em Silent Hill 2

O remake de Silent Hill 2 continua surpreendendo a comunidade de jogadores com detalhes enigmáticos. Desta vez, mensagens ocultas foram descobertas nas televisões espalhadas pelo jogo, adicionando camadas à narrativa já complexa do clássico de terror psicológico.

Como observado, as TVs do jogo não mostram apenas estática. Embutidos no som estão cliques que correspondem a sinais de código Morse, destinados ao protagonista James Sunderland. Em locais como o Hospital Brookhaven e a Prisão de Toluca, a mensagem transmitida é “DE NOVO E DE NOVO E DE NOVO E DE NOVO E…”, repetida sem fim. Outra mensagem aparece em televisores no Woodside Apartments e no Jack’s Inn: “POR QUE VOCÊ FEZ ISSO JAMES”.

Essa última frase remete diretamente ao final da trama, em que é revelado que James matou sua esposa, Mary. Já a repetição constante de “DE NOVO…” alimenta teorias sobre um possível loop temporal, sugerindo que James está preso em um ciclo interminável de eventos em Silent Hill.