Gabi Martins lança single com Clayton & Romário: ‘Doeu mas não matou’

Aos 27 anos, a sertaneja Gabi Martins lança mais um single em sua carreira. Em parceria com os amigos Clayton & Romário, a canção “Doeu mas não matou” estará disponível nas plataformas de música a partir de quinta-feira, às 21h. O clipe do single chegará no dia seguinte, às 11h, no canal oficial do YouTube.

No videoclipe, Gabi interpreta uma briga com Romário e o sofrimento do término do relacionamento no refrão. No entanto, a mineira sempre resiliente dá a volta por cima e divide a cena final do clipe com um beijo romântico com Clayton. Segundo Gabi, a música trata sobre o que a maioria das pessoas já passou e é uma história que faz parte da vida.