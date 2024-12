‘Flowers’ x ‘When I Was Your Man’: Miley Cyrus rebate acusação de plágio

Cantora pede arquivamento do processo e afirma que alegações são baseadas em similaridades genéricas.

Uma cantora não identificada pediu ao tribunal o arquivamento de um processo de plágio, alegando que as acusações são baseadas em similaridades genéricas entre as músicas. A cantora acredita que as semelhanças entre suas músicas e as de outras são meramente coincidências e não representam um plágio.

A cantora é uma profissional da música com uma ampla experiência em diferentes estilos musicais. Ela já trabalhou em diferentes projetos e colaborações com outros artistas e produtores musicais. Com uma carreira longa e exitosa, a cantora é conhecida por sua criatividade e habilidade em escrever músicas originais.

Embora o processo de plágio seja um incidente isolado na carreira da cantora, ela não hesitou em pedir ao tribunal o arquivamento do processo, mostrando que ela está confiante nas suas credenciais musicais e que não tem medo de apresentar suas músicas para crítica.