Fleetwood Mac terá documentário oficial dirigido por Frank Marshall

Produção contará com entrevistas inéditas e imagens de arquivo da banda

A história do Fleetwood Mac, uma das bandas mais icônicas do século XX, ganhará um documentário oficial. O projeto, dirigido pelo cineasta Frank Marshall, será lançado pela Apple e explora mais de cinco décadas de história do grupo, desde o auge nos anos 1970 até os dias atuais.

O documentário contará com entrevistas inéditas dos quatro membros sobreviventes do núcleo principal da banda – Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood e John McVie – além de imagens de arquivo e entrevistas com Christine McVie, que faleceu em 2022. O filme abordará a trajetória lendária da banda, marcada por sucessos musicais, conflitos pessoais, romances complicados, mudanças na formação e uma herança cultural que inclui algumas das músicas mais influentes da história do rock.