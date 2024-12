Fim de Arcane não é o fim de League of Legends na Netflix

O encerramento da série de animação Arcane, após apenas duas temporadas, deixou muitos fãs da Netflix com dúvidas sobre o futuro do universo de League of Legends nos cinemas e no streaming. Embora existam especulações sobre um plano de cinco temporadas, a realidade é que a terceira temporada nunca foi oficialmente produzida. A Riot Games promete expandir seu mundo de maneira criativa.

Os criadores da série esclareceram a confusão. O cocriador de League of Legends, Marc Merill, disse que as conversas sobre aprovar cinco temporadas estavam relacionadas ao orçamento e não a decisões criativas para Arcane. A prioridade sempre foi a qualidade e o desenvolvimento das histórias.

O cocriador de Arcane, Christian Linke, também falou sobre o futuro da série. Ele disse que o foco está em explorar novas histórias e áreas do universo de Runeterra. Arcane foi projetada como um primeiro passo para avaliar as possibilidades de narrativa e desenvolvimento. Agora, estão trabalhando em projetos de acompanhamento e começando a explorar outros personagens e regiões do mundo.