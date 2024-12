Filme com atriz half brazilian avança em premiação e pode concorrer ao Oscar

Filme com atriz half brasileira avança em premiação e pode concorrer ao Oscar

A atriz mirim Michelle Heard, filha de mãe brasileira, está avançando no Foyle Film Festival com o filme “Free Bird”. No curta-metragem, Michelle vive a história de uma garota que descobre um câncer durante a infância. A obra foi aclamada pela crítica local e aprovada para concorrer à competição irlandesa “Light in Motion” do Foyle Film Festival.

As obras vencedoras podem concorrer às inscrições para a nonagésima oitava edição do Oscar. Michelle afirma estar animada com as possibilidades de vitória, uma vez que o filme já ganhou outras premiações e que o momento é muito especial.

O festival está previsto para acontecer entre os dias 22 de novembro e 1 de dezembro em locais distribuídos por Derry-Londonderry. A exibição do filme estrelado por Michelle Heard ocorrerá no último dia. O filme disponibiliza a qualificação para o Oscar nas categorias de melhor curta-metragem irlandês, melhor curta-metragem internacional e melhor curta-metragem de animação. A programação completa pode ser encontrada no site oficial do festival.