Filhas de Virginia usam looks avaliados em R$ 4,5 mil, saiba detalhes

As duas meninas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2, filhas da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, causaram cena com um look de luxo avaliado em R$ 4,5 mil na festa de aniversário de Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr. A celebração ocorreu na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

As meninas, que não tiveram a presença de seus pais, compartilharam uma imagem nas redes sociais, afirmando que “Mamãe e papai saíram para trabalhar, mas elas estão prontas pra curtir 1 aninho da Mavie. Que Deus acompanhe”.

O look escolhido para as filhas é da grife Dolce & Gabbana, que inclui uma blusa avaliada em R$ 1,7 mil e uma saia de R$ 2,8 mil, totalizando R$ 4,5 mil.