Filha do Brasil: Fafá de Belém revisita trilhas de novelas em espetáculo

A cantora Fafá de Belém apresenta show com canções que integraram a trilha sonora de folhetins brasileiros.

A música brasileira tem um novo espetáculo para comemorar. Fafá de Belém, um dos maiores nomes da música brasileira, celebra cinco décadas de carreira com um show chamado “A Filha do Brasil”. No espetáculo, a artista revisita canções do seu repertório e de outros artistas que fizeram parte da trilha sonora de novelas.

A ideia para o show surgiu durante o período de reclusão em decorrência da pandemia de COVID-19. Fafá de Belém relembra que muitas conversas online levaram à criação do projeto. “Depois de muitas lives de conversa, surge a ideia de fazer uma live falando sobre trilhas de novelas,” conta a artista, que já emplacou mais de 60 músicas em folhetins.

Com 50 anos de carreira, Fafá de Belém demonstra que sua dedicação à música e à arte é irrestrita. A “Filha do Brasil” é um elogio à memória dos folhetins brasileiros e um tributo ao sucesso da carreira da artista.