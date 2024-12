Festival Fado chega ao Brasil com shows de Raquel Tavares e António Zambujo

Raquel Tavares e António Zambujo se apresentarão em três cidades pelo Festival Fado em 2024: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A 14ª edição do Festival Fado acontece em 2024 e traz shows de Raquel Tavares e António Zambujo, além de uma mostra sobre a restauração da democracia em Portugal, com o tema “O Fado e a Liberdade”. O evento ocorre nos dias 19 (São Paulo), 23 (Rio de Janeiro), 25 e 26 (Brasília).

Em São Paulo, o show de Raquel Tavares ocorrerá no Teatro Sabesp Frei Caneca, às 21h. No Rio de Janeiro, o local será o Vivo Rio. Já em Brasília, a fadista estreia no Teatro do Museu Nacional da República. “O Brasil é um lugar que chamo de casa. Estou muito feliz por voltar ao país nesta edição do Festival Fado, que celebra a liberdade”, disse Raquel Tavares. “Jamais seria a fadista que sou se não tivesse existido o 25 de Abril. Cantar fado é cantar a vida. E viver, tem que ser em liberdade.”