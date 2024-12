**Festival Boogie Week 2024 celebra Consciência Negra com programação gratuita**

A quarta edição do festival multidisciplinar Boogie Week 2024 acontecerá no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Centro Cultural Tendal da Lapa, em São Paulo. O evento é gratuito e oferece uma programação completa, com shows, bate-papos e feira cultural, das 10h às 22h. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo site da Sympla.

A programação inclui shows de artistas como Pagode da 27, Deekapz e Mannda Lym, além de batalhas de rimas, apresentações de DJs e debates com convidados. A atividade busca integrar a música, a cultura e o empreendedorismo como ferramentas de fortalecimento da comunidade negra.