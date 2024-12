Fernanda Torres visita túmulo de Eunice Paiva após sucesso de “Ainda Estou Aqui”

Nesta segunda-feira, 25, Fernanda Torres emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento íntimo relacionado ao filme Ainda Estou Aqui. A atriz visitou o túmulo de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva e figura central de sua interpretação no longa-metragem. A lápide de Eunice, localizada no Cemitério do Araçá, em São Paulo, traz a inscrição: “Exemplo para a família e para a democracia brasileira”, em alusão ao seu papel ativo durante a ditadura militar e na luta pelos direitos humanos e indígenas.

Na legenda da publicação, Fernanda escreveu: “Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice.” A postagem reflete o impacto do filme, que foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional.

O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, voltou à liderança das bilheterias nacionais neste final de semana, superando Gladiador II. Em sua terceira semana de exibição, arrecadou R$ 8,9 milhões, atraindo 390 mil espectadores. Até o momento, Ainda Estou Aqui acumula R$ 38,7 milhões em receita no Brasil.