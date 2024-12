Fernanda Torres celebra sucesso em postagem oficial do Oscar e promove cinema nacional

Fernanda Torres usou as redes sociais para celebrar o reconhecimento internacional que vem recebendo por seu trabalho em Ainda Estou Aqui. Após uma publicação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em seu perfil oficial no Instagram, a atriz de 59 anos compartilhou um vídeo para agradecer e incentivar os fãs a prestigiarem o cinema brasileiro.

No vídeo gravado em Los Angeles, a renomada atriz destacou a importância de valorizar produções nacionais. “De Malibu Beach: Fernanda ainda em Los Angeles, quase voltando ao Brasil, passando aqui para lembrar o seguinte: Aproveite esse embalo do Ainda Estou Aqui e vá para outros filmes brasileiros com a sua família. Por exemplo: A Arca de Noé. Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, gente. Levem as crianças. E já já vem aí O Auto da Compadecida 2”, disse a atriz, reforçando a relevância de novas experiências cinematográficas.

A postagem da Academia, que destacou o sucesso da artista no Governors Award, realizado em Los Angeles, trouxe à tona a possibilidade de a atriz ser indicada ao Oscar de Melhores Filmes.