Fãs de GTA 6 ficam desapontados após teoria da lua sobre trailer 2 não ser comprovada

A ansiedade entre os fãs de Grand Theft Auto 6 continua a crescer, especialmente após o fracasso da teoria da lua, que muitos acreditavam prever a data do tão aguardado segundo trailer do jogo. A teoria surgiu depois que imagens promocionais do GTA Online apresentaram fases lunares específicas, levando os fãs a especular que a Rockstar Games poderia lançar o próximo trailer em 22 de novembro de 2024, coincidindo com o fim da fase Minguante Gibosa da lua. No entanto, a data passou sem qualquer anúncio oficial, deixando os fãs desapontados.

Desenvolvendo a teoria da lua, os fãs têm analisado pistas e padrões históricos da Rockstar para tentar prever a próxima etapa do marketing do jogo. Essa busca incessante incluiu desde teorias sobre relatórios financeiros da Take-Two até comparações com os lançamentos anteriores de GTA 5 e Red Dead Redemption 2. Apesar da falta de anúncios concretos, a Rockstar e sua empresa-mãe, a Take-Two, continuam confiantes de que GTA 6 será lançado no outono de 2025, o que sugere que novas atualizações podem estar próximas.

No entanto, mesmo com a desmentida da teoria da lua, a dedicação da comunidade de fãs não diminuiu. Muitos ainda acreditam que a Rockstar pode revelar o trailer 2 em breve, já que datas comemorativas ou eventos marcantes são frequentemente usados pela empresa.