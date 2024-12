Fafá de Belém surpreende ao revelar que quer gravar disco de rock

Cantora icônica da música brasileira é fã declarada e tem história com o estilo: “ouvia Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd e Jethro Tull”

Fafá de Belém demonstrou ser fã de rock em ocasiões distintas. A mais célebre, entre 2015 e 2016, consistiu na realização de um show dedicado ao estilo: “On the Rock’n Roll”, com músicas do Ira!, Pitty, Plebe Rude, Focus e vários outros, trazendo em sua banda o guitarrista Edgard Scandurra (Ira!), o baixista Andria Busic e o baterista Ivan Busic (ambos Dr. Sin).

A cantora, com 68 anos, revelou que tem um sonho em lançar um álbum de rock. É um de seus planos para a celebração de 50 anos de carreira, em 2025. Fafá de Belém também falou sobre suas influências e banda favorita em entrevista, revelando que Pearl Jam é uma de suas preferidas e que a banda que impediu o Linkin Park de atingir o topo da parada nos EUA.

O gênero do rock poderá ser revisitado pela artista em breve, de acordo com as palavras de Fafá de Belém. A cantora revelou que tem o sonho de lançar um álbum de rock e que é um de seus planos para a celebração de 50 anos de carreira.