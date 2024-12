Fã cai na entrada de gravação de DVD de Manu Bahtidão em SP

Concurso

Uma fã caiu após a liberação do público para a gravação de um DVD da cantora Manu Bahtidão, em São Paulo. A cena ocorreu quando os presentes forçaram a abertura do portão e causaram correria e gritaria em busca da grade e melhor lugar para ver a cantora. No entanto, a mulher rapidamente se levantou sem ajuda e seguiu para a área do evento. O incidente não trouxe intercorrências graves para o evento.

A gravação do DVD “Destino” foi realizada no Parque Villa-Lobos, zona Oeste da capital, em um ambiente com mega estrutura. Após a liberação do público, a fã caiu poucos metros após passar pela entrada. Embora o ocorrido tenha causado um momento de panique, ela rapidamente se levantou e seguiu para a área do evento.

Durante o evento, o público pode acompanhar de perto as performances da cantora alagoana Manu Bahtidão, que apresentou o seu ritmo e habilidades musicais. Além disso, foi exibido bandeiras de estados durante o hasteamento do evento.