Escolha por Simon Kinberg para nova trilogia Star Wars é explicada

A Lucasfilm surpreendeu a indústria ao contratar Simon Kinberg, conhecido por seus filmes como X-Men e Mr. and Mrs. Smith, para escrever e produzir uma nova trilogia de Star Wars. A notícia foi divulgada e surpreendeu tanto os executivos da Lucasfilm quanto os observadores da indústria. O projeto ainda está em desenvolvimento profundo e é considerado longe de ser pronto para ser anunciado oficialmente ao público.

Simon Kinberg é amplamente reconhecido no mercado de franquias de grande porte, tendo escrito filmes que arrecadaram mais de US$ 3,3 bilhões. Sua experiência com franquias massivas e sua habilidade em trabalhar com grandes estúdios para agradar aos executivos é vista como uma grande vantagem. No entanto, sua trajetória não é isenta de controvérsias. O fracasso de Fênix Negra em 2019 e o desastre financeiro de The 355 em 2022 levantam dúvidas sobre sua capacidade de liderar uma franquia tão importante como Star Wars.

Kinberg tem uma longa história com a Lucasfilm, especialmente em sua colaboração com Carrie Beck e Dave Filoni em Star Wars Rebels. Ele parece ser a escolha certa para liderar uma trilogia de Star Wars, mas ainda resta a ver como ele se sairá com o projeto.