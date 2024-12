Erasmo Carlos vence no Grammy Latino com álbum póstumo

Na tarde dessa quinta-feira, ocorreu nos Estados Unidos a première do Grammy Latino. O cantor Erasmo Carlos, falecido em 2022 aos 81 anos, venceu postumamente. Ele levou a melhor na categoria “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa”, com o projeto vencedor sendo o álbum “Erasmo Esteves”.

Erasmo Carlos, pioneiro do rock no Brasil e ícone da Jovem Guarda, lançou o álbum no início de maio deste ano. O projeto soma quase um milhão de streams na plataforma Spotify. O álbum foi direcionado artisticamente pela dupla Marcus Preto e Léo Esteves e traz esboços que reproduzem áudios do artista advindos de fitas cassete.

O ícone da música finalizou três canções, enquanto outras sete canções apenas tiveram conclusão póstuma. No entanto, ao receber o prêmio, o filho de Erasmo Carlos estava presente na cerimônia.