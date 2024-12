Eliana ganha festa surpresa em aniversário antecipado

A apresentadora Eliana, que completou 52 anos, foi surpreendida com uma festa antecipada de aniversário no programa Saia Justa, exibido no GNT. No dia anterior ao seu aniversário, 21, ela foi surpreendida com um bolinho oferecido pelas suas colegas Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista nos bastidores do programa.

Eliana compartilhou um vídeo divertido do momento entre as amigas, no qual as outras comunicadoras riram enquanto tentavam pronunciar o sobrenome da loira, Michaelichen. Uma legenda da postagem de Eliana descrevia o evento como “aniversário antecipado” e alegava que não era fácil acertar seu sobrenome.

Além disso, Eliana também compartilhou uma segunda surpresa que teve no dia, preparada pelos colegas do The Masked Singer Brasil, programa que ela irá comandar em 2025 na TV Globo. A imagem mostrava fotos da apresentadora ao lado dos filhos, um bolinho e balões.