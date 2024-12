Eliana celebra aniversário de 52 anos com festa surpresa e homenagens de Angélica

Quinta-feira, Eliana foi surpreendida pelas colegas de trabalho do programa Saia Justa, do GNT, com uma festa antecipada. A apresentadora, que está completando 52 anos, foi agraciada com um bolo e muitas risadas proporcionadas por Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.

Durante a comemoração, as colegas de Eliana não resistiram em tentar pronunciar seu sobrenome, Michaelichen, o que rendeu boas gargalhadas. Eliana compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais, lembrando o público da celebração antecipada e as tentativas frustradas de suas colegas em pronunciar seu sobrenome.

Além disso, Angélica, amiga de longa data de Eliana, também homenageou a apresentadora em suas redes sociais. Ela compartilhou uma foto com Eliana e se declarou publicamente no Instagram, destacando a amizade que as une e desejando a Eliana um ano cheio de conquistas e alegrias.