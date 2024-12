Doente e baleado: a triste história recente de Jake E. Lee (ex-Ozzy Osbourne)

Guitarrista não sobe em um palco há 5 anos; desde então lidou com um problema de saúde que demorou a ser diagnosticado e foi alvejado perto de sua casa

Jake E. Lee, considerado um dos grandes guitarristas da década de 1980, integrou a banda de Ozzy Osbourne entre 1982 e 1987. Depois, formou o Badlands, que durou apenas até o início dos anos 1990. Em meio a idas e vindas no cenário musical, havia retomado de vez a carreira na década anterior com o projeto Red Dragon Cartel.

Seu último show aconteceu em abril de 2019. Com a chegada da pandemia, Lee sumiu de novo. Agora, por razões tristes. Em julho desse ano, o baixista Greg Chaisson disse que o ex-colega estava sofrendo de síndrome do túnel do carpo no punho direito, não permitindo que ele tocasse guitarra. Desde então, o próprio esclareceu a situação em entrevista.

