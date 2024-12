Documento manuscrito de Diddy gera polêmica após apreensão na prisão

O rapper Diddy, 55, está envolvido em mais uma controvérsia enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual e transporte para prostituição. Uma anotação manuscrita de 19 páginas foi apreendida durante uma varredura na cela onde ele está preso desde setembro. O documento continha orientações a seus advogados e familiares, além de trechos considerados comprometedores pelas autoridades.

Entre as anotações, havia uma instrução para que um de seus familiares buscasse informações do passado de duas supostas vítimas, com o objetivo de enfraquecer sua credibilidade nos depoimentos. Além disso, a lista incluía direcionamentos financeiros e citações inspiradoras, que o rapper teria usado para enfrentar o período de encarceramento. A apreensão do material levou os advogados do rapper a solicitarem uma audiência emergencial para contestar a ação da promotoria.

A defesa alega que a promotoria violou os direitos constitucionais do rapper ao confiscar o documento, argumentando que ele fazia parte da comunicação protegida entre cliente e defensor. Os advogados do rapper reivindicam que a ação da promotoria é injusta e que isso interfere no direito do rapper de ter uma audiência justa e equitativa.