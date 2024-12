Disney volta a anunciar no X após conflitos com Elon Musk

A Disney voltou a anunciar na plataforma X, controlada por Elon Musk, após um período de tensões públicas entre os líderes das duas empresas. A decisão ocorre após uma série de conflitos iniciados com a retirada de investimentos publicitários do X, medida tomada em meio a críticas sobre a condução da plataforma. O CEO da Disney, Bob Iger, foi uma das poucas vozes corporativas a falar abertamente contra Musk, provocando uma reação pública do empresário. Agora, com a Disney reavaliando sua postura, o cenário sugere uma tentativa de normalizar relações comerciais.

As tensões começaram quando a Disney, junto a outras corporações, suspendeu temporariamente suas campanhas publicitárias no X. Esse movimento foi percebido como parte de um esforço mais amplo para limitar a influência da plataforma, que, sob a liderança de Musk, passou por transformações significativas em nome da liberdade de expressão. Elon Musk respondeu de forma contundente às críticas, o que alimentou ainda mais o atrito. Apesar das previsões pessimistas, a plataforma X conseguiu se consolidar como um importante veículo de notícias, atraindo anunciantes que buscam visibilidade em um ambiente mais livre.

A reaproximação entre as empresas ocorre em um momento em que a Disney reavalia sua postura e busca normalizar relações comerciais com a plataforma X.