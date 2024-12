Disney troca Aerosmith por Muppets na clássica montanha-russa Rock ‘N’ Roller Coaster, em Orlando

Após mais de duas décadas, a montanha-russa Rock ‘N’ Roller Coaster terá nova temática. A atração icônica do parque Hollywood Studios, na Flórida, deixará de ter o Aerosmith como tema principal. A notícia foi confirmada pela Disney e marca o fim de uma era para os fãs da banda e visitantes da montanha-russa.

Localizada no complexo Walt Disney World, a Rock ‘N’ Roller Coaster é conhecida por seus três loopings e velocidades que chegam a quase 96 km/h. Durante o passeio, os visitantes podem escutar sucessos como “Dude (Looks Like a Lady)”, “Walk This Way” e “Sweet Emotion”.

A substituição do Aerosmith será feita pelos Muppets, que assumem a temática da montanha-russa com uma proposta musical inspirada no showbiz. A mudança acompanha o encerramento da atração MuppetVision 3D no mesmo parque, criando um novo espaço dedicado aos personagens clássicos.