Disney+ exibe prévia de séries para 2025 com novas temporadas de The Bear, Andor e mais

Confira o teaser:

A Disney+ americana lançou um teaser especial com cenas inéditas de suas produções programadas para 2025. O vídeo destaca várias séries aguardadas, incluindo a quarta temporada de The Bear (O Urso), a segunda temporada de Andor, Alien: Earth, Chad Powers e outras.

A prévia começa com cenas de The Bear, que retorna com Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson e Jamie Lee Curtis. A série, aclamada pela crítica, promete trazer mais reviravoltas na vida dos personagens. Outro destaque é Alien: Earth, de Noah Hawley, que exibe vislumbres de um xenomorfo e soldados futuristas em ação.

A segunda temporada de Andor, série do universo Star Wars, protagonizada por Diego Luna no papel de Cassian Andor de Rogue One, trouxe cenas intensas de batalhas e TIE Fighters prontos para decolar. Já a série Percy Jackson e os Olimpianos retorna com Walker Scobell, Leah Jeffries e Aryan Simhadri.