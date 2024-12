Diretora de ‘A Substância’ retira filme de festival após comentários ‘misóginos’ do CEO

Coralie Fargeat, diretora do filme “A Substância”, anunciou que está retirando seu longa-metragem do Camerimage Film Festival, na Polônia, após as declarações controversas do CEO do evento sobre cinematógrafos. Em sua explicação, Coralie utilizou linguagem duríssima para criticar as declarações do CEO, consideradas misóginas e ofensivas. Isso motivou o diretor de fotografia Benjamin Kračun a não comparecer ao festival.