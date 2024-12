Diretor de “Deadpool” revela decisão errada que o fez ganhar salário pífio

O diretor do filme “Deadpool”, Tim Miller, revelou em uma entrevista que está arrependido por não ter negociado participação nos lucros do merchandising do filme. Embora o filme tenha arrecadado US$ 782 milhões mundialmente, Miller recebeu um pagamento modesto de US$ 225.000 para dirigir a produção.

“Você pode não saber, mas não é realmente algo lucrativo ser um diretor estreante em Hollywood”, disse Miller. “Recebi US$ 225.000 para dirigir ‘Deadpool’. Sei que parece muito dinheiro, mas para dois anos de trabalho, não é muito dinheiro.” Miller acrescentou que gostaria de ter tido uma parte nos lucros do merchandising, apesar de ter sido grato pela oportunidade.

Após o sucesso de “Deadpool”, Miller não voltou para dirigir suas sequências. Em vez disso, o cineasta David Leitch dirigiu “Deadpool 2” em 2018, e Shawn Levy dirigiu “Deadpool & Wolverine” em 2024, que se tornou o lançamento com classificação R de maior bilheteria da história.

Miller revelou que, apesar do sucesso do filme, não é coisa fácil ser um diretor estreante em Hollywood e que a experiência foi decepcionante financeiramente.