Diddy vai passar feriado de Ação de Graças na cadeia comendo sanduíche de geleia

Sean “Diddy” Combs, ícone da música e do entretenimento, passará o Dia de Ação de Graças no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, onde está detido desde setembro sob acusações de extorsão, tráfico sexual e transporte para se envolver em prostituição. A prisão do magnata vem gerando debates na mídia e entre os fãs, especialmente por envolver acusações graves e uma batalha jurídica em andamento.

As refeições na prisão durante o feriado incluem café da manhã servido às 6 da manhã, com frutas, cereais e doces típicos. O almoço será servido às 11 da manhã, com opções tradicionais de Ação de Graças, como peru assado ou tofu picante e azedo, acompanhados de purê de batata, vegetais mistos, molho de cranberry e tortas variadas. O jantar, servido após a contagem de prisioneiros às 16h, incluirá sanduíches de manteiga de amendoim e geleia, batatas fritas, pão integral e frutas.

Combs, que se declarou inocente, teve a fiança negada por dois juízes federais diferentes e permanece aguardando julgamento, previsto para maio de 2025.