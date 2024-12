Denzel Washington e Ridley Scott esclarecem polêmica sobre beijo gay cortado de “Gladiador II”

A controvérsia em torno de uma cena supostamente cortada de “Gladiador II” ganhou novos contornos após comentários divergentes de Denzel Washington e Ridley Scott. Denzel Washington afirma que seu personagem, Macrinus, trocou um “beijinho” nos lábios com outro homem, mas que a cena foi removida. Ele sugeriu que os responsáveis “ficaram covardes” e que o momento representava o “beijo da morte” antes de uma execução no filme.

No entanto, Ridley Scott refutou categoricamente a existência da cena, afirmando que a sequência nunca foi filmada e que o suposto beijo foi fruto de improvisação no set. A atriz Connie Nielsen, que retorna como Lucilla, defendeu as escolhas de edição, afirmando que não é homofobia, apenas o fato de que não haveria espaço para a cena no filme. O produtor Michael Pruss também reforçou essa ideia, mencionando que diversos trechos foram cortados durante a montagem.

O ator Paul Mescal, que interpreta Lucius, destacou o apelo universal do filme, afirmando que “Gladiador II” é um filme que mantém a autenticidade e não se preocupa com preconceitos.