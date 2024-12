Denzel Washington deu ‘beijão na boca de outro cara’, mas cena foi cortada de Gladiador 2

O ator Denzel Washington revelou em entrevista que seu personagem beijava outro homem antes de matá-lo no filme “Gladiador II”, mas a cena foi cortada do corte final do longa.

Denzel Washington, conhecido por seu papel em “Dia de Treinamento”, teria uma cena de beijo gay em “Gladiador II”, a agora aguardada sequência do sucesso de 2000 que chegou aos cinemas brasileiros. No entanto, o registro da cena acabou ficando de fora do corte final do filme.

Quando questionado sobre se o império romano seria gay, Washington revelou: “Na verdade, eu beijei um cara no filme, mas eles tiraram [a cena], eles cortaram, acho que eles amarelaram”.

“Gladiador II” continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga. Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus, Lucius (Paul Mescal) tem sua história contada.