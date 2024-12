Denzel Washington admite que contratou treinador por ‘parecer gordo’ em fotos

Here is a summary of the news article in Brazilian Portuguese, written in a simple and authentic tone, without using complex words or giving credit to the original source:

O ator Denzel Washington não gostou de como apareceu em fotos na edição do Oscar de 2022. Ele disse que parecia gordo e com cabelo tingido em fotos junto com sua esposa Pauletta, para a peça A Tragédia de Macbeth. Após se tornar o ator negro com mais indicações ao prêmio, Washington decidiu fazer mudanças em seu corpo.

Ele disse que se tornou mais sério e resolveu contratar um treinador para mudar seu aspecto. Nenhum detalhe sobre quem foi o treinador, mas sabemos que Lenny Kravitz esteve envolvido no processo de mudança do ator.

Washington confessou que precisou mudar seus hábitos e fazer exercícios regulares para perder peso e melhorar sua aparência. Ele agora está mais confiante em seu corpo e sente que fez as mudanças necessárias para se sentir melhor.